ГПУ оголосили підозру екс-командиру взводу "Беркута"

Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім командиру взводу та міліціонеру "Беркут" у розгоні "студентського Майдану".

Досудове розслідування здійснюється за фактами незаконної протидії акціям протесту за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 342, ч.ч. 1, 4 ст. 296, ч. 1 ст. 171 КК України, - йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що колишнього міліціонера підозрюють у "перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувались насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування, умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста та незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, службовою особою, на виконання явно злочинного наказу".

До суду внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Екс-керівнику взводу "Беркута", який наразі командиром взводу Полку поліції особливого призначення № 1 ГУ НП України в місті Києві висунули підозру «у перевищенні влади та службових повноважень, вчинених групою осіб, що супроводжувались насильством із застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих діями, за відсутності ознак катування та незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, службовою особою вчиненого групою осіб, із застосуванням фізичного насильства».

Нагадаємо, Генеральна прокуратура вручила підозри двом колишнім бійцям спецпідрозділу "Беркут" про причетність до розгону акції протесту на Майдані Незалежності в Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу міліції "Беркут" Сергія Лободу, підозрюваного в нападі та побитті активістів Автомайдану в Києві в січні 2014 року.





