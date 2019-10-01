ГПУ опублікувала повістку на допит для Гіркіна

Генеральна прокуратура України опублікувала повістку з викликом на допит колишнього лідера бойовиків так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна.

Відповідний документ опубліковано на сайті ГПУ.

Гіркіна викликають за підозрою в наступних злочинах:

ч. 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ч. 3 статті 258 (терористичний акт);

ч. 1 статті 294 (масові заворушення)

статтею 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд);

статтею 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця)

статтею 349 (захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Ігор Гіркін, відомий під псевдонімом "Ігор Стрєлков", протягом декількох місяців був командиром бойовиків в місті Слов'янську і очолював сили "народного ополчення" в Донецьку, а також був "міністром оборони" бойовиків.

21 травня 2014 Генеральна прокуратура України відкрила стосовно Ігоря Гіркіна кримінальне провадження за підозрою в створенні терористичної групи чи терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3), організації масових заворушень (ч. 1 ст. 294), скоєннія теракту (ч. 1 ст. 258).