ГПУ опублікувала ролик як Савченко обговорює теракти в центрі Києва, - ВІДЕО Відео показали народним депутатам під час розгляду Радою питання зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко

Генеральна прокуратура України опублікувала відео як Надія Савченко обговорює теракти в центрі Києва.

Надія Савченко. Фото: Обозреватель

Позафракційний нардеп Надія Савченко домовлялася про підготовку терактів в урядовому кварталі в Києві, зокрема у будівлі Верховної Ради. Нагадаємо, що Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним зняття з неї недоторканності, її затримання і обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту.

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