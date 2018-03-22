ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральна прокуратура України опублікувала відео як Надія Савченко обговорює теракти в центрі Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ГПУ опублікувала ролик як Савченко обговорює теракти в центрі Києва, - ВІДЕО
Відео показали народним депутатам під час розгляду Радою питання зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко
Надія Савченко. Фото: Обозреватель
Позафракційний нардеп Надія Савченко домовлялася про підготовку терактів в урядовому кварталі в Києві, зокрема у будівлі Верховної Ради.
Нагадаємо, що Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним зняття з неї недоторканності, її затримання і обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту.
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22 03 2018 12:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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