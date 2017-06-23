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ГПУ опублікувала відеодокази стосовно Гужви

На чотирьох роликах Гужва веде переговори з невідомим
Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі головного редактора сайту "Страна.UA" Ігоря Гужви.
ГПУ опублікувала відеодокази стосовно Гужви Ігор Гужва Фото: ua.korrespondent.net

"Перші відео, які вже легалізували слідчі у справі вимагання хабара І.Гужвою", - написала вона у Facebook.

Записи датовані 16 травня. На них Гужва розмовляє з посередником. Ідеться про суми за зняття матеріалів про депутатів від "Радикальної партії" Дмитра Лінька, Олексія Ленського і якогось Гацька. Фігурують суми: 20 тисяч доларів за зняття з публікації одного матеріалу, 30 тисяч доларів за зняття трьох матеріалів і 100 тисяч доларів, щоб до кінця року про замовників не писали.

Як повідомлялося, у четвер ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Країна.юа" Ігор Гужва, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"За матеріалами ГФС і прокуратури р. Києва затримано Гужва, який вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами генерального прокурора, у розпорядженні слідства є відео і фото докази даного правопорушення.

Напередодні ввечері в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком. Як уточнила заступник головреда видання Світлана Крюкова, вся будівля бізнес-центру оточене співробітниками СБУ. Їх до 20 осіб.

Головний редактор "Страна.uа" Ігор Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика.

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23 06 2017 17:59
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