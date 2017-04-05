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ГПУ оскаржить рішення Інтерполу про зняття з розшуку Януковича

У ГПУ назвали дві причини рішення Інтерполу
Заступник генпрокурора України Євген Єнін заявив, що рішення Інтерполу про зняття з розшуку колишнього президента Віктора Януковича не вплине на судовий процес у справі про держзраду.
ГПУ оскаржить рішення Інтерполу про зняття з розшуку Януковича Фото:tass

За словами Єніна, є дві головні причини такого рішення Інтерполу.

"Перше, скоріше, пов'язано з недосконалістю кримінально-процесуального законодавства в Україні... Другий аспект має міжнародний розріз і пов'язаний з нещодавно ухваленою резолюцією ПАРЄ, яка досить критично оцінює діяльність Інтерполу протягом останніх років, зокрема критикує різке збільшення кількості червоних повідомлень, які використовуються окремими країнами-членами для здійснення політичних переслідувань... Перш за все, хотів би зазначити, що жодного впливу на процес про державну зраду президента-втікача Януковича рішення Інтерполу не буде мати значення", - заявив Єнін, інформує "112 Україна".

Заступник генпрокурора також зазначив, що ГПУ звернулася до керівництва Інтерполу, щоб знайти можливість оскаржити це рішення.

"Регулювання подібних ситуацій в Інтерполі теж має певні прогалини та суперечності. Поки тільки підозрювана сторона має можливість оскаржити дії країни-члена Інтерполу в комісії з контролю за файлами. Тим не менше ми підняли цю проблему перед керівництвом Інтерполу і розглядаємо можливість оскарження таких рішень. Зазначені процеси є досить тривалими", - додав він.

Нагадаємо, що Інтерпол документально підтвердив, що зняв з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра.

Окрім того, Інтерпол зняв з розшуку декількох чиновників часів Януковича – колишнього секретаря РНБО та главу АП – Андрія Клюєваекс-міністра енергетики  Едуарда Ставицького та Олександра Онищенка, щодо якого НАБУ веде розслідування у газовій справі.

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