Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ГПУ оскаржить запобіжні заходи для підозрюваних екс-податківців

Ряд рішень судів про запобіжні заходи не витримує критики
Генеральна прокуратура має намір оскаржити частину рішень судів, які обрали запобіжний захід для ряду підозрюваних колишніх чиновників Державної податкової служби.
ГПУ оскаржить запобіжні заходи для підозрюваних екс-податківців Фото:112.ua

Про це в інтерв'ю телекомпанії "Україна" сказав генеральний прокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

"Деякі рішення будуть оскаржені (в апеляції)", - сказав він.

За його словами, ряд рішень судів про запобіжні заходи не витримує критики.

Луценко також повідомив, що найближчим часом відбудеться ще одна, більш масштабна, операція із затримання екс-чиновників Податкової.

Як повідомлялося, журналісти знайшли тільки 3,8 млрд з 10 повернутих, про яких звітувала ГПУ.

Сімох екс-високопосадовців (5 голів фіскальних органів і 2 заступників) суд заарештував. Якщо кожен з них вийде з-за ґрат під заставу, то сума сплачених коштів сягне 230 млн грн. Ще шестеро колишніх чиновників на цю мить (станом на 18:00 26 травня) очікують на рішення суду.

Зазначимо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що масштабне затримання колишніх податківців - це не кінець операції боротьби з корупцією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 05 2017 06:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.