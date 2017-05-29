ГПУ оскаржить запобіжні заходи для підозрюваних екс-податківців
Про це в інтерв'ю телекомпанії "Україна" сказав генеральний прокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.
"Деякі рішення будуть оскаржені (в апеляції)", - сказав він.
За його словами, ряд рішень судів про запобіжні заходи не витримує критики.
Луценко також повідомив, що найближчим часом відбудеться ще одна, більш масштабна, операція із затримання екс-чиновників Податкової.
Як повідомлялося, журналісти знайшли тільки 3,8 млрд з 10 повернутих, про яких звітувала ГПУ.
Сімох екс-високопосадовців (5 голів фіскальних органів і 2 заступників) суд заарештував. Якщо кожен з них вийде з-за ґрат під заставу, то сума сплачених коштів сягне 230 млн грн. Ще шестеро колишніх чиновників на цю мить (станом на 18:00 26 травня) очікують на рішення суду.
Зазначимо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що масштабне затримання колишніх податківців - це не кінець операції боротьби з корупцією.
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