ГПУ оскаржить запобіжні заходи для підозрюваних екс-податківців

Ряд рішень судів про запобіжні заходи не витримує критики

Генеральна прокуратура має намір оскаржити частину рішень судів, які обрали запобіжний захід для ряду підозрюваних колишніх чиновників Державної податкової служби.

Про це в інтерв'ю телекомпанії "Україна" сказав генеральний прокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

"Деякі рішення будуть оскаржені (в апеляції)", - сказав він.

За його словами, ряд рішень судів про запобіжні заходи не витримує критики.

Луценко також повідомив, що найближчим часом відбудеться ще одна, більш масштабна, операція із затримання екс-чиновників Податкової.

Як повідомлялося, журналісти знайшли тільки 3,8 млрд з 10 повернутих, про яких звітувала ГПУ.

Сімох екс-високопосадовців (5 голів фіскальних органів і 2 заступників) суд заарештував. Якщо кожен з них вийде з-за ґрат під заставу, то сума сплачених коштів сягне 230 млн грн. Ще шестеро колишніх чиновників на цю мить (станом на 18:00 26 травня) очікують на рішення суду.

Зазначимо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що масштабне затримання колишніх податківців - це не кінець операції боротьби з корупцією.