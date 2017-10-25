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ГПУ отримала доступ до документів про націоналізацію Приватбанку

Суд дозволив Генпрокуратурі вилучити документи про націоналізацію і колишнє керівництво Приватбанку
Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України (ГПУ) вилучити документацію про націоналізацію і колишнє керівництво Приватбанку.
ГПУ отримала доступ до документів про націоналізацію Приватбанку Фото:unian.ua

Так, ГПУ проводить розслідування за фактом зловживання службовим становищем та заволодінням посадовими особами Приватбанку чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу.

"Посадові особи Приватбанку, шляхом зловживання своїм службовим становищем, протягом 2014 року заволоділи чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування Приватбанку в особливо великих розмірах", - йдеться в судових матеріалах, інформують Українські новини.

19 жовтня Печерський районний суд Києва дав дозвіл слідчим вилучити у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб документацію по націоналізації Приватбанку: рішення про введення тимчасової адміністрації в банк; рішення про припинення тимчасової адміністрації; договір між Міністерством фінансів і Фондом гарантування про продаж 100% акцій Приватбанку.

Також суд дозволив вилучити документи в головному офісі Приватбанку у Дніпрі: укладені контракти з головою наглядової ради Геннадієм Боголюбовим і головою правління Олександром Дубілетом; рішення НБУ про узгодження Дубілета на посаду голови правління; особисту справу голови правління Приватбанку.

Також слідство вилучить виписки по рахунках обліку отриманих кредитів рефінансування Приватбанком.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.

Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.

Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.

 

 

 

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25 10 2017 10:40
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