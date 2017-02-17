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ГПУ отримала доступ до телефонних розмов Філліпса з квітня 2014 по січень 2017

Філліпс на Донбасі співпрацював з "Гіві" та "Моторолою"
Печерський районний суд Києва надав Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури доступ до інформації про мобільні телефонні переговори британського журналіста телеканалу Russia Today Грема Філліпса з 1 квітня 2014 року.
ГПУ отримала доступ до телефонних розмов Філліпса з квітня 2014 по січень 2017 Грем Філіпс. Print screen

Головна військова прокуратура в рамках розслідування кримінального провадження щодо діяльності самопроголошених "Донецької" і "Луганської" "народних республік" зацікавлена в доступі до інформації про мобільні переговори британського журналіста Філліпса, який підтримує бойовиків на Донбасі і висвітлював події для російських телеканалів.

Про це йдеться в визначеннях суду від 15 лютого, повідомляють "Українські новини"

"Водночас встановлено, що підданий Королівства Великобританія, британський блогер, який у березні 2015 року був співробітником російських державних телеканалів Russia Today і "Зірка", з початком подій на Євромайдані і досі активно пропагує і поширює матеріали антиукраїнського характеру, пов'язані з вищезгаданими терористичними організаціями", - сказано в судовому документі.

Відзначається, що Філліпс на Донбасі співпрацював з керівниками незаконних збройних формувань "Сомалі" (позивний "Гіві") і "Спарта" (позивний "Моторола").

Прокуратура заявляє, що громадянин Великобританії здійснює активну інформаційно-пропагандистську діяльність самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Встановлено, що під час перебування на території України, зокрема в зоні проведення антитерористичної операції Філліпс користувався власним мобільним терміналом з сім-картами оператора мобільного зв'язку МТС і lifecell, за допомогою яких спілкувався з представниками бойовиків з приводу висвітлення їх діяльності, отримував від них інформацію зі зйомки репортажів, під час яких допитував українських військовополонених.

Суд надав слідчим доступ до всієї інформації про переговори по мобільному телефону Філліпса за період з 0:00 1 квітня 2014 по 0:00 31 січня 2017 року.

Як повідомлялося, Грема Філліпса після появи на сході України в 2014-2015 роках на боці проросійських терористів депортовано в липні 2014 року з України, а в березні 2016 - з Латвії, тепер він влаштувався в окупованому Криму.

Відзначимо, що Грему Філіпсу заборонили в'їзд в Україну на три роки у липні 2014 р., тоді СБУ затримала Філліпса та прийняла рішення про видворення його за межі України.

Нагадаємо, що британського блогера і проросійського пропагандиста Грема Філліпса поліцейські вивели з парламенту Великої Британії.

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17 02 2017 22:57
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