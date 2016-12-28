ГПУ отримала дозвіл на заочне розслідування у справі Шепелєва

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляв iPress.ua, колишній депутат Верховної Ради Олександр Шепелев погодився співпрацювати зі слідством у Росії й дав показання про деяких українських політиків в обмін на своє звільнення з СІЗО.

13 жовтня колишній український депутат Олександр Шепелєв і його дружина попросили притулок в Угорщині, проте країна відхилила це прохання. Згодом Шепелєва затримали в Угорщині і екстрадували в Україну.

Додамо, що Шепелєв був оголошений у міжнародний розшук українськими правоохоронцями.

Згодом він утік з-під варти і був знову затриманий у Росії. Сьогодні Росія відмовила Україні в екстрадиції Шепелєва.