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ГПУ отримала дозвіл на заочне розслідування у справі Шепелєва

Екс-нардепа звинувачують в низці особливо тяжких і тяжких злочинів
Печерський райсуд Києва дав дозвіл слідчим Генпрокуратури почати процедуру заочного засудження колишнього депутата Верховної Ради Олександра Шепелєва, звинуваченого у співпраці з ФСБ Росії.
ГПУ отримала дозвіл на заочне розслідування у справі Шепелєва Олександр Шепелєв. Фото: 112.ua

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляв iPress.ua, колишній депутат Верховної Ради Олександр Шепелев погодився співпрацювати зі слідством у Росії й дав показання про деяких українських політиків в обмін на своє звільнення з СІЗО.

13 жовтня колишній український депутат Олександр Шепелєв і його дружина попросили притулок в Угорщині, проте країна відхилила це прохання. Згодом Шепелєва затримали в Угорщині і екстрадували в Україну.

Додамо, що Шепелєв був оголошений у міжнародний розшук українськими правоохоронцями.

Згодом він утік з-під варти і був знову затриманий у Росії. Сьогодні Росія відмовила Україні в екстрадиції Шепелєва.

 

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28 12 2016 22:49
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