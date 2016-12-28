CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПечерський райсуд Києва дав дозвіл слідчим Генпрокуратури почати процедуру заочного засудження колишнього депутата Верховної Ради Олександра Шепелєва, звинуваченого у співпраці з ФСБ Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ГПУ отримала дозвіл на заочне розслідування у справі Шепелєва
Екс-нардепа звинувачують в низці особливо тяжких і тяжких злочинів
Олександр Шепелєв. Фото: 112.ua
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як повідомляв iPress.ua, колишній депутат Верховної Ради Олександр Шепелев погодився співпрацювати зі слідством у Росії й дав показання про деяких українських політиків в обмін на своє звільнення з СІЗО.
13 жовтня колишній український депутат Олександр Шепелєв і його дружина попросили притулок в Угорщині, проте країна відхилила це прохання. Згодом Шепелєва затримали в Угорщині і екстрадували в Україну.
Додамо, що Шепелєв був оголошений у міжнародний розшук українськими правоохоронцями.
Згодом він утік з-під варти і був знову затриманий у Росії. Сьогодні Росія відмовила Україні в екстрадиції Шепелєва.
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