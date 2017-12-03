ГПУ передала до суду справу про закупівлю бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною, - Луценко

Зражевський також є фігурантом справи про спробу перерахування 440 мільйонів гривень на рахунок фіктивної фірми

Генеральна прокуратура передала в Солом'янський суд справу стосовно колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони Зражевського, який в 2014 році підписав платіжки про придбання бронежилетів і шоломів для ЗСУ за завищеною вартістю

Відповідну інформацію повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

Відзначимо, що Зражевський також є фігурантом справи про спробу перерахування 440 мільйонів гривень на рахунок фіктивної фірми за поставку дизельного палива.

Після затримання цього чиновника в кінці 2014 року Міністерство оборони вирішило розпустити департамент держзакупівель і створити замість нього департамент матеріального забезпечення.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура повідомляє, що посадовці з Міноборони здійснили закупівлю непридатних для використання вертольотів.