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ГПУ передала до суду справу про закупівлю бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною, - Луценко

Зражевський також є фігурантом справи про спробу перерахування 440 мільйонів гривень на рахунок фіктивної фірми
Генеральна прокуратура передала в Солом'янський суд справу стосовно колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони Зражевського, який в 2014 році підписав платіжки про придбання бронежилетів і шоломів для ЗСУ за завищеною вартістю
ГПУ передала до суду справу про закупівлю бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною, - Луценко Фото:112.ua

Відповідну інформацію повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

Відзначимо, що Зражевський також є фігурантом справи про спробу перерахування 440 мільйонів гривень на рахунок фіктивної фірми за поставку дизельного палива.

Після затримання цього чиновника в кінці 2014 року Міністерство оборони вирішило розпустити департамент держзакупівель і створити замість нього департамент матеріального забезпечення.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура повідомляє, що посадовці з Міноборони здійснили закупівлю непридатних для використання вертольотів.

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12 03 2017 11:36
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