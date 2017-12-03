НОВИНИГенеральна прокуратура передала в Солом'янський суд справу стосовно колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони Зражевського, який в 2014 році підписав платіжки про придбання бронежилетів і шоломів для ЗСУ за завищеною вартістюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ГПУ передала до суду справу про закупівлю бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною, - Луценко
Зражевський також є фігурантом справи про спробу перерахування 440 мільйонів гривень на рахунок фіктивної фірми
Фото:112.ua
Відповідну інформацію повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.
Відзначимо, що Зражевський також є фігурантом справи про спробу перерахування 440 мільйонів гривень на рахунок фіктивної фірми за поставку дизельного палива.
Після затримання цього чиновника в кінці 2014 року Міністерство оборони вирішило розпустити департамент держзакупівель і створити замість нього департамент матеріального забезпечення.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура повідомляє, що посадовці з Міноборони здійснили закупівлю непридатних для використання вертольотів.
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12 03 2017 11:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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