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ГПУ підозрює члена НАЗК Радецького в підробці адвокатських документів

Сам Радецький назвав ситуацію абсурдом
Генеральна прокуратура України підозрює заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Радецького у подачі підроблених документів для отримання свідоцтва на зайняття адвокатською діяльністю.
ГПУ підозрює члена НАЗК Радецького в підробці адвокатських документів

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва.

"З метою отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю Радецький Р.С. надав до Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури довідки про надання ним правової допомоги ПП Гарантбудінвест та ЗАТ У Валентини в період 2005-2008 років", - йдеться в тексті ухвали, яка є в розпорядження Громадського.

Однак, за даними слідства, Радецький в цей період стояв на обліку в Деснянському районному центрі зайнятості та отримав юридичну освіту лише у 2008 році. Крім того, в ухвалі зазначається, що в трудовій книжці Радецького відсутні сторінки з 37 по 44.

Вказані факти, як йдеться в ухвалі суду, можуть свідчити про підроблення документів, за якими Радецькому видали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

У свою чергу сам Радецький назвав абсурдом ситуацію з вирваними сторінками в трудовій книжці.

Нагадаємо, що 15 червня правоохоронці провели обшуки в службовому кабінеті заступника голови НАЗК Руслана Радецького в рамках досудового розслідування за фактом використання завідомо підроблених документів та подачі їх до Київської міської кваліфікаційної комісії адвокатури - з метою отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю.

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15 06 2017 23:57
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