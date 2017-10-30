ГПУ підозрює двох екс-губернаторів в отриманні $5,8 млн від "Партії регіонів"

Генеральна прокуратура розслідує можливе отримання колишніми головами Хмельницької облдержадміністрації Василем Ядухою і Рівненської - Василем Берташем 5,8 млн доларів від керівництва "Партії регіонів" у 2007-2012 роках.

Генпрокуратура попросила суд надати доступ до документів у Хмельницькій і Рівненській ОДА, які містять зразки почерку екс-губернаторів, повідомляє "LB.ua" з посиланням на "Українські новини".

Клопотання обґрунтовані тим, що слідчі департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури розслідують кримінальне провадження за даними, виявленими в "чорній бухгалтерії" ПР.

Зокрема, розслідуються факти надання в період з 1 березня 2007 року по 28 грудня 2012 року неправомірної вигоди депутатам Верховної Ради, членам Кабінету Міністрів, Вищої ради юстиції, військовослужбовцям вищого офіцерського складу військових формувань та іншим посадовим особам.

Слідство почало розслідувати інформацію з "чорної бухгалтерії" про отримання Берташем 4,08 млн доларів і інформацію про отримання Ядухою 1,75 млн доларів.

Суд задовольнив клопотання прокурорів і дав доступ до зразків почерку екс-губернаторів.

Нагадаємо, 28 травня 2016 року колишній заступник голови СБУ Віктор Трепак передав НАБУ документи, що підтверджують незаконні виплати "Партією регіонів" готівки низці колишніх і нинішніх високопоставлених чиновників. За його словами, мова про так звану "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів" із загальною сумою хабарів у розмірі близько $2 млрд.

Загалом у руки НАБУ потрапило понад 840 сторінок за період 2008-2012 років. Ці сторінки заповнені від руки. У них вказані дати, прізвища та ініціали, суми виданих коштів і короткий опис статті витрат. На кожному аркуші близько 30 записів. Усього, за попередніми підрахунками, в переданих матеріалах містяться близько 25 тися рядків.

У червні справу про "чорну бухгалтерію" ПР було передано від НАБУ в Генпрокуратуру.