ГПУ підозрює екс-голову Києво-Святошинської РДА в незаконному відчуженні земель на суму майже 40 млн грн

Нині екс-чиновник є депутатом Київської обласної ради, йому вже повідомлено про підозру

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру депутату Київської обласної ради 7-го скликання, екс-голові Києво-Святошинської РДА, який, зловживаючи службовим становищем, завдав державі збитків на суму 39 млн грн.

Про це повідомила прес-служба прокуратури області.

"У п'ятницю, 4 серпня, прокуратурою Київської області повідомлено про підозру депутату Київської обласної ради 7-го скликання, керівникові фракції "Наш край" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України", - йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді голови Києво-Святошинської РДА, діючи всупереч інтересам служби, підписав 21 розпорядження про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 12 га у власність громадянам для ведення індивідуального садівництва.

Вибуття зазначених земель з державної власності відбулося з порушенням законодавства, оскільки їх віднесено до земель лісогосподарського призначення і вони перебувають у користуванні Боярського лісництва відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) України "Боярська лісова дослідна станція".

"Лише Кабінет міністрів України має право розпоряджатися зазначеною категорією земель", - зазначили в прокуратурі.

Ринкова вартість незаконно відчужених 12 га земель становить 39 млн гривень. Досудове розслідування триває.

Варто відзначити, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, Суд визнаний нечинним договір про умови ведення мисливського господарства, а також зобов'язав товариство, яке пов'язують із сином колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки, повернути в державну власність мисливські угіддя площею понад 15 га на території Фастівського району.