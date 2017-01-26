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ГПУ підозрює фігуранта справи Гречківського в імітації психічного захворювання

Чиновник Мін'юсту почав стверджувати, що оббрехав підозрюваного у вимаганні члена ВРЮ
Генеральна прокуратура підозрює в імітації психічного захворювання арбітражного керуючого Міністерства юстиції, який разом з членом Вищої ради юстиції Павлом Гречківським вимагав $500 тис хабара.
ГПУ підозрює фігуранта справи Гречківського в імітації психічного захворювання Фото: vru.gov.ua

На стадії завершення досудового розслідування - коли захисту надали доступ до матеріалів, - посередника "несподівано госпіталізували в Житомирську психіатричну лікарню №1 з невизначеним діагнозом", повідомляють на сайті ГПУ.

Після цього, соратник Гречковського почав "кочувати" з одного медзакладу в інший і стверджувати, що нібито обмовив останнього через хворобливий стан, пов'язаний з розладами психіки.

Тепер йому призначили амбулаторну комплексну судово-психіатричну експертизу.

"З урахуванням матеріалів кримінального провадження та фактичного стану справ Генпрокуратура приходить до висновку, що така процесуальна поведінка сторони захисту спричинена незаконним впливом одного підозрюваного на іншого і є нічим іншим, як спробою уникнути ними кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні ГПУ.

Нагадаємо, що 21 вересня Гречківського було затримано на спробі вимагання $500 тис за незаконний вплив на судове рішення.

Сам Гречківський своєї вини не визнає і просить відсторонення його від виконання обов'язків на час слідства.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що значна частина майна члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського заарештована.

Раніше, суд обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3,85 млн грн.

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26 01 2017 12:41
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