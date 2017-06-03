ГПУ підозрює керівника об'єднання "Депутатський контроль" в даванні хабарів нардепам

20 лютого в одного з учасників угруповання було проведено обшук, у ході якого було вилучено 15 тис. євро і 20 тис. доларів

Генеральна прокуратура підозрює керівника громадянського і міжфракційного депутатського об'єднання "Депутатський контроль" Вадима Руденка в даванні хабарів депутатам Верховної Ради.

Руденко з посібником шукали депутатів Ради, які за грошову винагороду погоджувалися на участь у передбачених заходах (виступ на підтримку певного законопроекту, підписання потрібного депутатського запиту чи звернення, участь в організованих конференціях, брифінгах, круглих столах, нарадах і под. ).

Надалі для цих злочинів було залучено ще ряд людей, йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 21 лютого, інформує "LB.ua".

Встановлено, що зазначені особи координують свою діяльність із керівником ГО "Донбаське земляцтво Києва" та ГО "Народний експертна рада", через які отримують фінансування.

У ході розслідування було встановлено ще одну організовану групу, яку підозрюють у даванні хабарів вищим посадовим особам. До її складу увійшли: колишній помічник екс-міністра освіти і науки та ще п'ятеро фізосіб.

Гроші для фінансування вищевказаної організованої групи отримували через конвертаційний центр від невстановлених фізичних і юридичних осіб Росії.

20 лютого в одного з учасників угруповання було проведено обшук, у ході якого було вилучено 15 тис. євро і 20 тис. доларів.

Нагадаємо, що міжфракційне депутатське об'єднання "Депутатський контроль" - створено у Верховній Раді 9 грудня 2014 року. До нього входять 10 депутатів від "Народного фронту", сім депутатів від "Блоку Петра Порошенка", один депутат від Радикальної партії Олега Ляшка і двоє позафракційних.