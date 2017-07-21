ГПУ підозрює керівників "Мотор Січ" у розкраданні 350 млн грн, - ФОТО
"Встановлено, що протягом 2013-2016 років службові особи ПАТ "Мотор Січ" придбали "сміттєві" цінні папери шляхом переказу грошових коштів в сумі понад 350 млн гривень на розрахункові рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності, які надалі переводили в готівку через банківські установи", - повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.
Сарган також повідомила, що під час обшуків на основних об'єктах і за місцем проживання підозрюваних було вилучено $500 тис готівкою і значну кількість антикварних цінностей, щодо яких вирішується питання про арешт.
Досудове розслідування триває.
Фото: facebook.com/LarysaSargan
Фото: facebook.com/LarysaSargan
Фото: facebook.com/LarysaSargan
Нагадаємо, що китайська компанія мала намір інвестувати $250 млн в "Мотор Січ".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків