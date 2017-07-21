ГПУ підозрює керівників "Мотор Січ" у розкраданні 350 млн грн, - ФОТО

Співробітники Генеральної прокуратури виявили злочинну схему з присвоєння менеджментом публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" (Запоріжжя) 350 млн гривень.

"Встановлено, що протягом 2013-2016 років службові особи ПАТ "Мотор Січ" придбали "сміттєві" цінні папери шляхом переказу грошових коштів в сумі понад 350 млн гривень на розрахункові рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності, які надалі переводили в готівку через банківські установи", - повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

Сарган також повідомила, що під час обшуків на основних об'єктах і за місцем проживання підозрюваних було вилучено $500 тис готівкою і значну кількість антикварних цінностей, щодо яких вирішується питання про арешт.

Досудове розслідування триває.



Фото: facebook.com/LarysaSargan



Фото: facebook.com/LarysaSargan



Фото: facebook.com/LarysaSargan

Нагадаємо, що китайська компанія мала намір інвестувати $250 млн в "Мотор Січ".