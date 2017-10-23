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ГПУ підозрює менеджерів одеського банку в розкраданні 300 млн грн

Банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення до статутного капіталу банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації
Генеральна прокуратура підозрює службовців одного з одеських банків в розкраданні 300 мільйонів гривень.
ГПУ підозрює менеджерів одеського банку в розкраданні 300 млн грн Фото: epravda.com.ua

Про це свідчить рішення Печерського районного суду Києва від 10 жовтня. Згідно з документом, мова йде про банк "Марфін".

За даними слідства, чотири менеджери банку через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, які брали участь в афері, у 2016-2017 роках вивели з банку близько 300 млн гривень.

Шахрайська схема полягала в тому, що банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення до статутного капіталу банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації.

У зв'язку з цим, прокуратура просила суд надати слідчим записи телефонних розмов, а також тексти повідомлень одного з фігурантів справи за період з лютого по травень 2017 року.

Суд задовольнив клопотання прокурорів і слідчих і зобов'язав одеського оператора зв'язку ТОВ "Інтертелеком" надати необхідну інформацію.

Нагадаємо, в травні антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Saggarco Limited купити більше 50% акцій "Марфін Банку".

Станом на 1 січня 2017 року власником банку був Marfin Popular Bank Public Co (Кіпр, 99,88%), який, в свою чергу, контролюється Республікою Кіпр.

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23 10 2017 16:16
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