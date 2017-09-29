ГПУ підозрює нардепа Івана Балогу в ухиленні від сплати податків
Кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу порушили 19 серпня, інформує "LB.ua" з посиланням на "Українські Новини", які посилаються на ухвалу Печерського районного суду Києва від 15 вересня.
Досудове розслідування встановило, що за 2015 рік Балога задекларував 1,1 млн доларів, 2,8 млн гривень готівкових коштів, а також 6 земельних ділянок, картину і 2 мисливські рушниці Benelli.
Водночас, за даними Державної фіскальної служби, за 1998-2015 роки депутат заробив тільки 3,4 млн гривень.
Суд задовольнив клопотання прокурора і надав доступ до електронних декларацій Балоги за 2015-2016 роки, а також до всіх виправлень і пояснень до них.
Іван Балога - брат позафракційних депутатів Ради Віктора і Павла Балог.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) наразі проводить розслідування щодо 72 проваджень за результатами аналізу електронних декларацій.
Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові одного з міських судів Луганської області, який не вніс майно в електронну декларацію.
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