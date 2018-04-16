ГПУ підозрює одного з екс-керівників "Укргазбанку" в розтраті 100 млн грн держкоштів

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років

Генеральна прокуратура підозрює одного з екс-керівників "Укргазбанку" у розтраті 100 млн грн державних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2008-2010 років колишній заступник голови правління "Укргазбанку" за попередньою змовою з діючим на той час керівником однієї з дирекцій "Укргазбанку" організував схему щодо виведення державних коштів на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного фіктивного підприємства шляхом надання йому кредиту на суму 100 млн грн та з метою подальшого заволодіння вказаними коштами, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

13 квітня слідчі повідомили про підозру колишньому керівнику банку у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та вживаються необхідні заходи щодо встановлення усіх учасників вказаної злочинної схеми з розкрадання державних коштів банку.

Досудове розслідування триває.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років і позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали одного з підозрюваних у привласненні 250 мільйонів гривень "Укргазбанку" в одному з київських РАЦСів під час подачі документів для реєстрації шлюбу.