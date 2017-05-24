ГПУ підозрює олігарха Грановського в ухиленні від сплати податків

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook уточнила, що мова йде саме про олігарха Олександра Грановського, а не нардепа від фракції БПП

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури повідомлено про підозру українському олігарху Олександру Грановському, його підозрюють в ухиленні від сплати податків та фіктивному підприємництві.

У ГПУ зазначили, що триває досудове розслідування злочинів, скоєних посадовими особами ТОВ "Тедіс Україна".

"За результатами проведеного досудового розслідування здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру жителю міста Одеса, українському олігарху О. Грановському у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, яка зобов'язана їх сплачувати, які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України", - йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Грановський за попередньою змовою зі службовими особами вищевказаного ТОВ, яким повідомлено про підозру, створив злочинну схему ухилення від податків через підконтрольні олігарху підприємства.

"У зв'язку з викладеним, 23 травня слідчими і прокурорами Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України О. Грановському повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень. У даний час досудове розслідування триває, проводиться необхідний комплекс слідчих і процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", - зазначили в ГПУ.

Зазначимо, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook уточнила, що мова йде саме про олігарха Олександра Грановського, а не нардепа від фракції БПП.

Нагадаємо, в березні Генеральна прокуратура провела обшуки в будівлі Антимонопольного комітету. Обшуки пов'язані зі справою дистриб'ютора тютюнових виробів TEDIS Ukraine.

Торік АМКУ оштрафував "Тедіс Україна" на 431 млн гривень за зловживання монопольним становищем.

"Тедіс" підозрюють у несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що з 2012 року бенефіціаром "Тедіс Україна" є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. А всі рішення в "Тедіс" приймаються за погодженням з топ-менеджером заводу ім. Дегтярьова, постачальником зброї "ДНР" і "ЛНР".

"Тедіс Україна" контролює весь ринок дистрибуції тютюнових виробів. Його послугами користуються всі чотири найбільші виробники: "Філіп Морріс Україна", "JTI Україна", "Імперіал Тобако Юкрейн" і "BAT Україна", які займають 98% ринку сигарет. У 2014 і 2015 роках 100% вироблених в Україні сигарет були реалізовані "Тедісу" (тоді ще "Мегаполіс"). За рахунок цього "Тедіс Україна" входить у топ-20 найбільших українських компаній.

Після обшуків у тютюнових кіосках виникли проблеми з продажем сигарет.