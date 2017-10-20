ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні $350 млн
Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року. Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.
За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.
Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".
Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.
За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.
Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.
Нагадаємо, що в Харкові правоохоронці викрили нелегальний покерний клуб. Вхід до грального закладу здійснювався по клубних картках і одночасно вмістити до 200 гравців.
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