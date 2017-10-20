ГПУ підозрює онлайн-казино у відмиванні $350 млн

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно 24 українських IT-компаній у зв'язку з незаконною діяльністю.

Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року. Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані "брудні гроші".

Крім того, прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино "Парі-Матч" в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

За матеріалами слідства, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи.

Зокрема, гроші переправлялися через такі системи, як Interkassa, Wallet one / Єдиний гаманець, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги і QIWI Wallet.

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