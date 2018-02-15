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ГПУ: підозрювані у вбивстві морських піхотинців зізнались у скоєному

І вбиті, і затримані були з одного підрозділу
Двоє підозрюваних у вбивстві чотирьох морських піхотинців під Широкиним зізнались у скоєному. Попри це у справі призначено 8 видів експертиз.
ГПУ: підозрювані у вбивстві морських піхотинців зізнались у скоєному Фото: vlada.io

"Зараз двоє людей затримані, вони зізнались у вчиненому. З ними зараз проводять допити. Вони сказали, що зробили це на підгрунті позастатутних відносин", - повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, інформує Громадське.

Водночас, що саме стало причиною, за якою військовослужбовці убили морських піхотинців — Лисенко не уточнив.

"Поки що це встановлюють на допиті... Ми призначили 8 експертиз, щоб з'ясувтаи всі обставини смерті піхотинців. Це і судово-медичні, і хімічні, і молекулярно-генетичні експертизи. Зараз двом затриманим готується підозра", — додав він.

Речник ГПУ пояснив, що від вогнепальних поранень загинули четверо військових. Затримані намагались спалити особисті речі на місці злочину, аби приховати сліди, але їм завадили це зробити.

"На 1 лінії оборони постійно проводиться перевірка особового складу, і коли командири намагались вийти на зв' язок з бійцями, а ті не відповідали — одразу ж почали їх шукати. Знайшли їхні тіла, а також помітили вогонь", — підкреслив Лисенко.

За даними прокуратури, і вбиті, і затримані були з одного підрозділу. Вони виконували завдання поблизу Широкиного на першій лінії оборони. Тіла були знайдені в одній з будівель в Широкиному. Ця будівля слугувала місцем тимчасово розташування службовців.

"Поки що назвати імена вбитих і звання ми не можемо, питання дуже чутливе, і стосується також і рідних загиблих", — сказав він.

Лисенко також не підтвердив інформацію про те, що затримані були в стані алкогольного сп'яніння. "Це чутки в медіа", — підсумував речник ГПУ.

Нагадаємо, представники Військової служби правопорядку у Збройних силах України та Національної поліції України з'ясовують причини та подробиці надзвичайної події - загибелі військовослужбовців окремої бригади морської піхоти.

 

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15 02 2018 20:33
ТЕГИ: ГПУ, АТО, ЗСУ
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