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ГПУ планує скоротити штат антикорупційної прокуратури, – Холодницький

За словами Холодницького, у планах Генпрокуратури на 10% скоротити САП
Генеральна прокуратура України планує на 10% скоротити кількість посад у Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.
ГПУ планує скоротити штат антикорупційної прокуратури, – Холодницький Назар Холодницький. Фото: news.pn

Про це заявив керівник САП Назар Холодницький в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"У планах Генпрокуратури на 10% скоротити САП. Я написав листа про збільшення штату. Мені було відмовлено. Хоча бюджет 2017-2018 розрахований на ту кількість, яку я прошу. З 45 посад хочуть 5 осіб зменшити", – розповів він.

За словами Холодницького, навантаження на прокурорів САП зростає.

"На початку року було процесуальне керівництво в приблизно 300 виробництвах, зараз 508. І це не кажучи про судові розгляди!", – зазначив він.

Також Холодницький додав, що планував оголосити конкурс на 7 вакансій, але тепер не може цього зробити.

"Я сподіваюся, що Юрій Віталійович (Луценко, – ред.) перегляне ці плани. Інакше питання функціонування НАБУ і САП стоїть під загрозою", – заявив Холодницький.

Нагадаємо, у вересні щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького відкрили дисциплінарне провадження за фактом прострочення подання адміністративного позову.

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15 10 2017 20:20
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