ГПУ погодила зняття недоторканності з депутатів причетних до "бурштинової справи"

Генеральна прокуратура погодила подання на зняття депутатської недоторканності з Максима Полякова і Борислава Розенблата.

"Сьогодні зранку прокуратура все вичитала і погодила подання Холодницького. Тепер подання щодо зняття недоторканності з фігурантів "бурштинової справи" має розглянути Регламентний комітет", - повідомляє Громадське з посиланням на джерела в антикорупційних органах.

Після розгляду комітетом, питання щодо зняття недоторканності має розглянути Рада.

Нагадаємо, шістьом затриманим фігурантам так званої бурштинової справи, до якої можуть бути причетні нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков, оголосили про підозру.

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.