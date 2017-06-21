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ГПУ погодила зняття недоторканності з депутатів причетних до "бурштинової справи"

Питання щодо зняття недоторканності має розглянути Рада
Генеральна прокуратура погодила подання на зняття депутатської недоторканності з Максима Полякова і Борислава Розенблата.
ГПУ погодила зняття недоторканності з депутатів причетних до "бурштинової справи" Фото: з вільних джерел

"Сьогодні зранку прокуратура все вичитала і погодила подання Холодницького. Тепер подання щодо зняття недоторканності з фігурантів "бурштинової справи" має розглянути Регламентний комітет", - повідомляє Громадське з посиланням на джерела в антикорупційних органах.

Після розгляду комітетом, питання щодо зняття недоторканності має розглянути Рада. 

Нагадаємо, шістьом затриманим фігурантам так званої бурштинової справи, до якої можуть бути причетні нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков, оголосили про підозру.

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

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21 06 2017 13:42
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