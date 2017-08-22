НОВИНИПроти колишньої "прокурорки Криму" і нинішньої депутатки Держдуми Росії Наталії Поклонської порушено дві кримінальні справи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ГПУ порушила проти Поклонської дві справи
Прокурори ще не кваліфікували підозру
Наталія Поклонська. Фото: myrussia.net
"Проти Поклонської кримінальне провадження веде ГПУ. Хоча в нас теж є кілька епізодів, пов'язаних з нею. Оскільки ми ще не визначилися з підозрою, ми не відправляємо ці матеріали в Генеральну прокуратуру для об'єднання", - заявив під час брифінгу прокурор Криму Гюндуз Мамедов, інформує РБК-Україна.
Він нагадав, що проти Поклонської порушено справу за фактом державної зради, а також через причетність до незаконної заборони кримськотатарського Меджлісу.
Нагадаємо, що прокурор окупаційної влади Криму Наталія Поклонська написала заяву про звільнення з посади.
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22 08 2017 13:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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