ГПУ порушила проти Поклонської дві справи

Проти колишньої "прокурорки Криму" і нинішньої депутатки Держдуми Росії Наталії Поклонської порушено дві кримінальні справи.

"Проти Поклонської кримінальне провадження веде ГПУ. Хоча в нас теж є кілька епізодів, пов'язаних з нею. Оскільки ми ще не визначилися з підозрою, ми не відправляємо ці матеріали в Генеральну прокуратуру для об'єднання", - заявив під час брифінгу прокурор Криму Гюндуз Мамедов, інформує РБК-Україна.

Він нагадав, що проти Поклонської порушено справу за фактом державної зради, а також через причетність до незаконної заборони кримськотатарського Меджлісу.

Нагадаємо, що прокурор окупаційної влади Криму Наталія Поклонська написала заяву про звільнення з посади.