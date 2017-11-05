ГПУ посприяла розблокуванню рахунків "Тедіс", яких звинувачували у фінансуванні бойовиків

Печерський районний суд Києва скасував арешт рахунків ТОВ "Тедіс Україна" в ПАТ КБ "Приватбанку" та АТ "Райфайзен Банк Аваль", а також зобов’язав повернути компанії вилучені тютюнові вироби.

Такі рішення суд ухвалив 4 та 5 травня.

Арешт з банківських рахунків було знято за клопотанням заступника генерального директора "Тедіс Україна" Д. Доніка. Слідчий Генпрокуратури проти задоволення клопотання не заперечував.

Також слідчий ГПУ Машика В.П. не заперечував проти повернення тютюнових виробів, які були вилучені в кінці березня під час обшуку складу в Запоріжжі. Також слідчий в суді не заперечував проти повернення "Тедісу" тютюнових виробів, які були вилучені під час обшуку в Сумах на початку квітня. Слідчий вказав, що ці сигарети "не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не є речовими доказами".

Нагадаємо, Генеральна прокуратура провела обшуки в будівлі Антимонопольного комітету. Обшуки пов'язані зі справою дистриб'ютора тютюнових виробів TEDIS Ukraine.

Торік АМКУ оштрафував "Тедіс Україна" на 431 млн гривень за зловживання монопольним становищем.

"Тедіс" підозрюють у несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що з 2012 року бенефіціаром "Тедіс Україна" є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. А всі рішення в "Тедіс" приймаються за погодженням з топ-менеджером заводу ім. Дегтярьова, постачальником зброї "ДНР" і "ЛНР".

"Тедіс Україна" контролює весь ринок дистрибуції тютюнових виробів. Його послугами користуються всі чотири найбільші виробники: "Філіп Морріс Україна", "JTI Україна", "Імперіал Тобако Юкрейн" і "BAT Україна", які займають 98% ринку сигарет. У 2014 і 2015 роках 100% вироблених в Україні сигарет були реалізовані "Тедісу" (тоді ще "Мегаполіс"). За рахунок цього "Тедіс Україна" входить у топ-20 найбільших українських компаній.

Після обшуків у тютюнових кіосках виникли проблеми з продажем сигарет.

Компанія "Тедіс-Україна" сплатила до держбюджету України 300 млн грн штрафу.