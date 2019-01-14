ГПУ повернула в САП подання про притягнення до відповідальності Ярослава Дубневича

Генеральна прокуратура повернула в САП для доопрацювання подання на притягнення народного депутата Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності.

"Аналіз підготовленого прокурорами САП подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Ярослава Дубневича (кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України) засвідчив, що воно неповною мірою відповідає вимогам Регламенту ВР України, у ньому наявні твердження щодо організації Я. Дубневичем злочинної схеми заволодіння коштами, які не підтверджуються, є сумнівними чи можуть бути легко спростовані", - повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган у Facebook.

Вона зазначила, що документ повинен бути допрацьований в частині доказової бази.

"Вона має беззаперечно підтверджувати зроблені слідством висновки, а не ставити їх під сумнів, що унеможливить використання стороною захисту посилань на те, що такі висновки є упередженими чи взагалі є припущеннями", - підкреслила вона.

Після виправлення тексту генпрокурор Юрій Луценко підпише його і передасть на розгляд Верховної Ради.

У НАБУ та СБУ розслідують кілька кримінальних справ у відношенні посадових осіб "Укрзалізниці" і компаній братів Богдана та Ярослава Дубневичів. На початку квітня 2017-го антикорупційні детективи провели обшуки в офісах компаній.

НАБУ звинувачує братів-нардепів від "БПП" у розкраданні газу на суму 1,4 млрд грн. За цією справі у Львові були затримані посадові особи трьох компаній - "Енергія-Новий Розділ", "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія".