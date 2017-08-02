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ГПУ повідомила нардепу Мельничуку про підозру в організації злочинної банди

Мельничук зі статусом підозрюваного не згоден
Народному депутату групи "Воля Народу" Сергію Мельничуку повідомлено про підозру в організації злочинного угруповання.
ГПУ повідомила нардепу Мельничуку про підозру в організації злочинної банди Сергій Мельничук. Фото: radio24.ua

Кримінальну справу відносно народного депутата було розпочато 10 липня 2015 року, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на копію розписки, що підтверджує отримання копії обвинувального акта.


Фото: rbc.ua

Сам Сергій Мельничук приписку до документа висловив незгоду зі своїм статусом.

"Зі статусом підозрюваного не згоден, так як підозра не вручалось відповідною посадовою особою", - написав Сергій Мельничук.

За інформацією видання, 9 лютого обвинувальний акт буде повторно направлений для розгляду до Шевченківського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури і обмежив термін ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, відкритого щодо народного депутата Сергія Мельничука, до 11 вересня.

Як повідомляв iPress.ua, 3 червня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності позафракційного народного депутата, екс-комбата "Айдара" Сергія Мельничука. Заразом парламент не підтримав подання генпрокурора на затримання Мельничука, а також його арешт.

8 червня в ГПУ повідомили, що повідомили Мельничуку про підозру, не уточнивши, за якою статтею. Екс-комбат підозрюють у бандитизмі, а також низці інших злочинів. Йому може загрожувати довічне ув'язнення.

10 червня Мельничук прибув на допит у прокуратуру. 11 червня Печерський районний суд Києва обрав Мельничуку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 300 тис грн.

16 червня адвокат Мельничука Ігор Мельник повідомив, що за колишнього комбата "Айдару" внесено заставу в розмірі 365 тис грн. 7 серпня Печерський районний суд Києва продовжив Мельничуку термін перебування під заставою в 300 тис грн до 7 жовтня.

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08 02 2017 16:14
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