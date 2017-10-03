ГПУ повідомила про підозру екс-директору "Укртрансхімаміаку"
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"В ході розслідування справи ДП "Укртрансхімаміак" повідомлено про підозру колишньому директору В. Бондику. ГПУ підозрює його в тому, що у 2007-16 рр він обернув кошти держпідприємства на користь Амстердамського торгівельного банку", - написав він на Facebook.
За словами Луценка, збитки попередньо складають 2,3 млн доларів. Рахунки самого Бондика, за даними генпрокурора, заарештовані в Швейцарії.
Як відомо, колишній глава "Укрхімтрансаміаку" екс-регіонал Віктор Бондик вважається людиною з орбіти олігарха Давида Жванії
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили факти розкрадання колишнім керівництвом державного підприємства "Укрхімтрансаміак" майже 235 млн гривень.
Укрхімтрансаміак" - один з найбільших транспортувальників аміаку в СНД. Підприємство створено 2001 року шляхом об'єднання транзитерів аміаку.
Гендиректор "Укрхімтрансаміаку" Віктор Бондик був звільнений 15 червня 2016 року у зв'язку з порушенням законодавства і обов'язків за контрактом, а також через невиконання вимог Державної фінансової інспекції.
Віктор Бондик став гендиректором "Укрхімтрансаміаку" в лютому 2007 року. Він - молодший брат колишнього народного депутата від Партії регіонів Валерія Бондика. Сам Віктор Бондик був депутатом від Партії регіонів у Донецькій облраді.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану