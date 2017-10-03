ГПУ повідомила про підозру екс-директору "Укртрансхімаміаку"

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому директору державного підприємства "Укртрансхімаміак" Віктору Бондику.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"В ході розслідування справи ДП "Укртрансхімаміак" повідомлено про підозру колишньому директору В. Бондику. ГПУ підозрює його в тому, що у 2007-16 рр він обернув кошти держпідприємства на користь Амстердамського торгівельного банку", - написав він на Facebook.

За словами Луценка, збитки попередньо складають 2,3 млн доларів. Рахунки самого Бондика, за даними генпрокурора, заарештовані в Швейцарії.

Як відомо, колишній глава "Укрхімтрансаміаку" екс-регіонал Віктор Бондик вважається людиною з орбіти олігарха Давида Жванії

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили факти розкрадання колишнім керівництвом державного підприємства "Укрхімтрансаміак" майже 235 млн гривень.