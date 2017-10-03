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ГПУ повідомила про підозру екс-директору "Укртрансхімаміаку"

Збитки від його дій попередньо складають 2,3 млн доларів
Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому директору державного підприємства "Укртрансхімаміак" Віктору Бондику.
ГПУ повідомила про підозру екс-директору "Укртрансхімаміаку" Фото:ukr.lb.ua

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"В ході розслідування справи ДП "Укртрансхімаміак" повідомлено про підозру колишньому директору В. Бондику. ГПУ підозрює його в тому, що у 2007-16 рр він обернув кошти держпідприємства на користь Амстердамського торгівельного банку", - написав він на Facebook.

За словами Луценка, збитки попередньо складають 2,3 млн доларів. Рахунки самого Бондика, за даними генпрокурора, заарештовані в Швейцарії.

Як відомо, колишній глава "Укрхімтрансаміаку" екс-регіонал Віктор Бондик вважається людиною з орбіти олігарха Давида Жванії

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили факти розкрадання колишнім керівництвом державного підприємства "Укрхімтрансаміак" майже 235 млн гривень.

Укрхімтрансаміак" - один з найбільших транспортувальників аміаку в СНД. Підприємство створено 2001 року шляхом об'єднання транзитерів аміаку.

Гендиректор "Укрхімтрансаміаку" Віктор Бондик був звільнений 15 червня 2016 року у зв'язку з порушенням законодавства і обов'язків за контрактом, а також через невиконання вимог Державної фінансової інспекції.

Віктор Бондик став гендиректором "Укрхімтрансаміаку" в лютому 2007 року. Він - молодший брат колишнього народного депутата від Партії регіонів Валерія Бондика. Сам Віктор Бондик був депутатом від Партії регіонів у Донецькій облраді.

 

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