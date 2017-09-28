ГПУ повідомила про підозру екс-нардепу від ПР у справі про "чорну бухгалтерію"

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату від Партії регіонів і помічниуа нардепа у справі про "чорну бухгалтерію" ПР.

За версією слідства, вони здійснювали функції з обліку та видачі готівки в іноземній валюті, незаконно збагачувалися, давали хабарі високопоставленим чиновникам, повідомляється на сайті ГПУ.

Підозру пред'явлено за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 369 КК України (в редакції від 05.04.2001); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 369 КК України (в редакції від 07.04.2011); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368-2 КК України (в редакції від 07.04.2011).

У фігурантів справи ГПУ спільно з детективами Національного антикорупційного бюро провели обшуки. Вилучили цінності, комп'ютерну техніку і документи.

Імена фігурантів справи в повідомленні ГПУ не вказані.

Нагадаємо, 28 травня колишній заступник глави СБУ Віктор Трепак передав НАБУ документи про витрати Партії регіонів у 2008-2012 роках.

30 травня НАБУ почало розслідування за цією заявою. Як стало відомо з документів, які потрапили у ЗМІ, тільки у другому півріччі 2012 року Партія регіонів витратила близько $66 млн на фінансування політичної діяльності. У тому числі певні суми передавалися політичним силам "Наша Україна" і Комуністична партія України.

Як зазначив колишній заступник голови СБУ, серед фігурантів цих матеріалів – посадові особи найвищого рівня, міністри і керівники відомств, народні депутати, відомі політики, громадські діячі, представники міжнародних організацій, судді, в т. ч. вищих судових інстанцій. У той же час Трепак "в інтересах майбутнього слідства" відмовився називати прізвища чиновників і політиків, які фігурують у документах, а також обставини, за яких ці люди отримували гроші.

Натомість нардеп Сергій Лещенко переконаний, що "чорна бухгалтерія" є в різних партіях, в тому числі в партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".