ГПУ повідомила про підозру екс-нардепу від ПР у справі про "чорну бухгалтерію"
За версією слідства, вони здійснювали функції з обліку та видачі готівки в іноземній валюті, незаконно збагачувалися, давали хабарі високопоставленим чиновникам, повідомляється на сайті ГПУ.
Підозру пред'явлено за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 369 КК України (в редакції від 05.04.2001); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 369 КК України (в редакції від 07.04.2011); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368-2 КК України (в редакції від 07.04.2011).
У фігурантів справи ГПУ спільно з детективами Національного антикорупційного бюро провели обшуки. Вилучили цінності, комп'ютерну техніку і документи.
Імена фігурантів справи в повідомленні ГПУ не вказані.
Нагадаємо, 28 травня колишній заступник глави СБУ Віктор Трепак передав НАБУ документи про витрати Партії регіонів у 2008-2012 роках.
30 травня НАБУ почало розслідування за цією заявою. Як стало відомо з документів, які потрапили у ЗМІ, тільки у другому півріччі 2012 року Партія регіонів витратила близько $66 млн на фінансування політичної діяльності. У тому числі певні суми передавалися політичним силам "Наша Україна" і Комуністична партія України.
Як зазначив колишній заступник голови СБУ, серед фігурантів цих матеріалів – посадові особи найвищого рівня, міністри і керівники відомств, народні депутати, відомі політики, громадські діячі, представники міжнародних організацій, судді, в т. ч. вищих судових інстанцій. У той же час Трепак "в інтересах майбутнього слідства" відмовився називати прізвища чиновників і політиків, які фігурують у документах, а також обставини, за яких ці люди отримували гроші.
Натомість нардеп Сергій Лещенко переконаний, що "чорна бухгалтерія" є в різних партіях, в тому числі в партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
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