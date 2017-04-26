ГПУ повідомила про підозру гендиректору "Тедіс Україна"

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру генеральному директору дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ "Мегаполіс Україна".

"Генеральною прокуратурою за оперативного супроводження Нацполіції продовжується досудове розслідування злочинів, вчинених посадовими особами дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ "Мегаполіс Україна", - написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Як наголошується, за результатами проведених слідчих та процесуальних дій здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру гендиректору "Тедіс Україна" та члену дирекції – директору дирекції компанії у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 3 ст. 212 та частиною 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Частина 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов’язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Частина 2 статті 28, частина 2 статті 205 (фіктивне підприємництво, тобто створення суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"У зв’язку з викладеним, слідчими та прокурорами Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури зазначених посадових осіб "Тедіс Україна" повідомлено про підозру у вчиненні названих вище кримінальних правопорушень", - повідомляє ГПУ.

"На даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення кожної винної особи до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура провела обшуки в будівлі Антимонопольного комітету. Обшуки пов'язані зі справою дистриб'ютора тютюнових виробів TEDIS Ukraine.

Торік АМКУ оштрафував "Тедіс Україна" на 431 млн гривень за зловживання монопольним становищем.

"Тедіс" підозрюють у несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що з 2012 року бенефіціаром "Тедіс Україна" є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. А всі рішення в "Тедіс" приймаються за погодженням з топ-менеджером заводу ім. Дегтярьова, постачальником зброї "ДНР" і "ЛНР".

"Тедіс Україна" контролює весь ринок дистрибуції тютюнових виробів. Його послугами користуються всі чотири найбільші виробники: "Філіп Морріс Україна", "JTI Україна", "Імперіал Тобако Юкрейн" і "BAT Україна", які займають 98% ринку сигарет. У 2014 і 2015 роках 100% вироблених в Україні сигарет були реалізовані "Тедісу" (тоді ще "Мегаполіс"). За рахунок цього "Тедіс Україна" входить у топ-20 найбільших українських компаній.

Після обшуків у тютюнових кіосках виникли проблеми з продажем сигарет.

Компанія "Тедіс-Україна" сплатила до держбюджету України 300 млн грн штрафу.