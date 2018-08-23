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ГПУ повідомила про підозру начальнику Державної фіскальної служби у Вінницькій області

За інформацією Генпрокуратури, злочинне угруповання під керівництвом посадових осіб органів ДФС завдало державі збитків на суму понад 300 мільйонів гривень
Генеральна прокуратура України повідомила про підозру начальнику Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) України у Вінницькій області Руслану Осмоловскому у скоєнні кримінальних злочинів.
ГПУ повідомила про підозру начальнику Державної фіскальної служби у Вінницькій області Фото: vector.vpv.in.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Генпрокуратуру".

Про підозру оголошено також ще двом активним учасникам злочинної організації, одного з яких оголошено в розшук.

Генпрокуратура спільно зі Службою безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення злочинної організації для скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Зокрема, йдеться про зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС, умисне ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання під час експортно-імпортних операцій, отримання неправомірної вигоди, пояснили агентству.

Як зазначили в Генпрокуратурі, внаслідок порушень податкового законодавства та законодавства у сфері ведення зовнішньоекономічної діяльності злочинне угруповання під керівництвом посадових осіб органів ДФС завдало державі збитків на суму понад 300 млн грн.

Водночас Апеляційний суд Києва 23 серпня залишив без змін постанову Печерського райсуду Києва про обрання одному з учасників злочинної організації запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 50 млн грн, повідомили у відомстві, додавши, що досудове розслідування триває.

9 липня 2018 року відбулися обшуки у квартирі начальника ГУ ДФС у Вінницькій області Осмоловського.

Згідно із заявою Генпрокуратури, у 2014 році на території Вінниці було створено "стійке ієрархічне об'єднання – злочинну організацію, до складу якої, за інформацією слідства, увійшли посадові особи органів ДФС".

"Зокрема, у 2015-2016 роках члени цієї злочинної організації забезпечили призначення на найбільш важливі посади в органах ДФС України своїх представників, організувавши таким чином систему управління, в якій учасники злочинної організації вплинули на ухвалення всіх важливих рішень щодо діяльності зазначених органів", – повідомляли в Генпрокуратурі.

Нагадаємо, Генпрокуратура збирає докази у справі проти виконувача обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

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23 08 2018 22:56
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