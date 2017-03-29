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ГПУ повідомила про підозру російському генералові, який керував обстрілами на Луганщині

Підозрюваного оголошено в розшук
Головна військова прокуратура повідомила про підозру генерал-майору збройних сил Російської Федерації Роману Шадріну, який керував обстрілами в Луганській області.
ГПУ повідомила про підозру російському генералові, який керував обстрілами на Луганщині Роман Шадрин. Фото: URA.Ru

Шадрін із жовтня 2014 року по серпень 2015-го, діючи за попередньою змовою з іншими представниками влади і посадовими особами ЗС РФ, у ранзі так званого заступника міністра "МДБ ЛНР", брав участь у веденні агресивної війни проти України, повідомляє сайт Генпрокуратури.

"Зокрема, шляхом віддання наказів терористам "ЛНР", які перебували в його підпорядкуванні, він організовував артилерійський обстріл позицій Збройних Сил України й інших військових формувань, залучених до проведення антитерористичної операції на території Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Шадрін організовував викрадення цивільних осіб, у тому числі громадян РФ, їхнє подальше незаконне ув'язнення, фізичне насильство й інше жорстоке поводження з ними.

Генералові інкримінують злочини, передбачені ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч.1 ст. 438 (віддання наказів про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням) КК України.

Підозрюваного оголошено в розшук. Готується клопотання про надання дозволу на його затримання.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України повідомила про підозру міністру оборони Росії Сергію Шойгу, раднику президента РФ Сергію Глазьєву, а також ще 18 високопоставленим російським чиновникам. Їх звинувачують у скоєнні агресії проти України.

У свою чергу, слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти вищого військового керівництва України - міністра оборони Степана Полторака, начальника Генерального штабу Віктора Муженка, колишнього командувача Сухопутними військами Анатолія Пушнякова, нинішнього командувача Сергія Попка, командувача Нацгвардії Юрія Аллерова.

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29 03 2017 11:40
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