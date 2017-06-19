ГПУ повідомила про підозру заступнику начальника генштабу РФ за Іловайський котел

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру першому заступнику голови Генерального штабу Російської Федерації Миколі Богдановському.

"За фактом віроломного вбивства українських військовослужбовців під час виходу з оточення в районі м. Іловайськ Донецької області повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, першому заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генерал-полковнику Богдановському М.В., якого оголошено у розшук, судом надано дозвіл на його затримання", - йдеться у відповідь ГПУ на запит РБК-Україна.

Нагадаємо, 18 серпня 2014 року українські війська захопили більшу частину Іловайська. Після введення регулярних російських військ 23-24 серпня вони опинилися в оточенні. 29 серпня президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом зробити гуманітарний коридор для відходу українських військ.

Тимчасова слідча комісія Ради сьомого скликання не змогла точно оцінити кількість загиблих, а тільки опосередковано оцінила ці втрати у всіх епізодах в сумі до тисячі чоловік.

У Генштабі повідомляли, що вихід сил АТО з "Іловайського котла" не був проривом з оточення, це був вихід під гарантії Російської Федерації (РФ).

Нещодавно начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що ГПУ приховує точні дані про кількість загиблих під Іловайськом.