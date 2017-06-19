ГПУ повідомила про підозру заступнику начальника генштабу РФ за Іловайський котел
"За фактом віроломного вбивства українських військовослужбовців під час виходу з оточення в районі м. Іловайськ Донецької області повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, першому заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генерал-полковнику Богдановському М.В., якого оголошено у розшук, судом надано дозвіл на його затримання", - йдеться у відповідь ГПУ на запит РБК-Україна.
Нагадаємо, 18 серпня 2014 року українські війська захопили більшу частину Іловайська. Після введення регулярних російських військ 23-24 серпня вони опинилися в оточенні. 29 серпня президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом зробити гуманітарний коридор для відходу українських військ.
Тимчасова слідча комісія Ради сьомого скликання не змогла точно оцінити кількість загиблих, а тільки опосередковано оцінила ці втрати у всіх епізодах в сумі до тисячі чоловік.
У Генштабі повідомляли, що вихід сил АТО з "Іловайського котла" не був проривом з оточення, це був вихід під гарантії Російської Федерації (РФ).
Нещодавно начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що ГПУ приховує точні дані про кількість загиблих під Іловайськом.
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