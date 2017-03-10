ГПУ пред'явила підозри ще двом екс-беркутівцям, - ЗМІ

Один з них працює в Нацполіції

Генеральна прокуратура вручила підозри двом колишнім бійцям спецпідрозділу "Беркут" про причетність до розгону акції протесту на Майдані Незалежності в Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.

Зокрема, один з підозрюваних був командиром взводу "Беркута" і безпосередньо, за версією слідства, керував підлеглими під час розгону протесту. Йому інкримінують перевищення влади і службових повноважень (ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу), а також незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, посадовою особою (ч.2 ст. 28, ст. 340 КК), - повідомляє LB.ua з посиланням на особисті джерела.

Йдеться про колишнього командира взводу №2 оперативної роти №4 "Беркута" Олега Бойка. Зараз він обіймає посаду командира взводу Національної поліції.

Другу підозру ГПУ пред'явила екс-міліціонеру другого взводу першої роти "Беркута", якого підозрюють за трьома статтями: перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу), умисному перешкоджанні професійній діяльності журналіста (ч. 1 ст. 171 КК), незаконне перешкоджання проведенню зборів, скоєних посадовою особою при виконанні явно злочинного наказу (ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК). За інформацією LB.ua, йдеться про екс-беркутівця Сергія Лободу. Його підозрюють у перешкоджанні роботі і побитті журналіста Дмитра Фортунатова.

Нагадаємо, 25 вересня Шевченківський районний суд Києва почав розгляд справи про побиття журналістки Марії Лебедєвої і ще шести учасників акції протесту в ніч на 30 листопада 2013 на Майдані Незалежності. Підозрюваний - екс-співробітник "Беркута", а нині - старший лейтенант поліції - Руслан Марчук. Протягом чотирьох років він отримав підвищення в правоохоронних органах, а в квітні минулого року президент Петро Порошенко нагородив його медаллю "За бездоганну службу" III ступеня.

Як відомо, деякі фігуранти справи про розстріл на Майдані втекли у Росію після зміни їм запобіжного заходу. Деякі з них отримали громадянство в Росії і вид на проживання.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу міліції "Беркут" Сергія Лободу, підозрюваного в нападі та побитті активістів Автомайдану в Києві в січні 2014 року.