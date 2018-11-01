Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ГПУ про спецконфіскацію грошей Януковича: не можемо ні підтвердити, ні спростувати документ

Справжність документа буде підтверджена після проведення аналізу компетентними органами
Генпрокуратура не може ні підтвердити, ні спростувати справжність тексту вироку Краматорського райсуду про спецконфіскацію $1,5 млрд Віктора Януковича, яку оприлюднив канал Al Jazeera.
ГПУ про спецконфіскацію грошей Януковича: не можемо ні підтвердити, ні спростувати документ Фото: espreso.tv

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін на брифінгу у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати той документ, який був оприлюднений у результаті розслідування Al Jazeera. Зверну вашу увагу на те, що зазначений документ не має ні підписів, ні печаток", - сказав Єнін.

За його словами, справжність документа буде підтверджена після проведення аналізу компетентними органами.

Нагадаємо, 10 січня телеканал Al Jazeera з Катару оприлюднив 95-сторінковий текст вироку Краматорського райсуду від 28 березня 2017 року, пізніше засекречений як такий, що містить держтаємницю. 

Згідно з документом, українська інвестиційна компанія ICU (Investment Capital Ukraine) допомагала Віктору Януковичу вивести з країни $ 1,5 млрд у період з 2012 по 2014 рік.

Група ICU створена в червні 2006 року, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування.

У 2014 році новопризначена голова Національного банку України Валерія Гонтарєва пішла з поста глави ради директорів групи Інвестиційний Капітал Україна (ICU) і продала свою частку групі. 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2018 14:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.