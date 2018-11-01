ГПУ про спецконфіскацію грошей Януковича: не можемо ні підтвердити, ні спростувати документ

Справжність документа буде підтверджена після проведення аналізу компетентними органами

Генпрокуратура не може ні підтвердити, ні спростувати справжність тексту вироку Краматорського райсуду про спецконфіскацію $1,5 млрд Віктора Януковича, яку оприлюднив канал Al Jazeera.

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін на брифінгу у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати той документ, який був оприлюднений у результаті розслідування Al Jazeera. Зверну вашу увагу на те, що зазначений документ не має ні підписів, ні печаток", - сказав Єнін.

За його словами, справжність документа буде підтверджена після проведення аналізу компетентними органами.

Нагадаємо, 10 січня телеканал Al Jazeera з Катару оприлюднив 95-сторінковий текст вироку Краматорського райсуду від 28 березня 2017 року, пізніше засекречений як такий, що містить держтаємницю.

Згідно з документом, українська інвестиційна компанія ICU (Investment Capital Ukraine) допомагала Віктору Януковичу вивести з країни $ 1,5 млрд у період з 2012 по 2014 рік.

Група ICU створена в червні 2006 року, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування.

У 2014 році новопризначена голова Національного банку України Валерія Гонтарєва пішла з поста глави ради директорів групи Інвестиційний Капітал Україна (ICU) і продала свою частку групі.