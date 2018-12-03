ГПУ пропонує Бакуліну угоду зі слідством

Генеральна прокуратура пропонує народному депутату Євгенові Бакуліну (Опозиційний блок) угоду зі слідством.

"Ми пропонуємо йому такий варіант. Якщо він не погодиться, то заочний процес все одно ніхто не відміняв", - сказав журналістам генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє LB.ua.

За його словами, якщо Бакулін погодиться дати важливі свідчення проти злочинного угруповання колишнього президента Віктора Януковича, а також заплатити компенсацію в держбюджет, то така угода стане корисною і йому, і Генпрокуратурі.

Як відомо, ГПУ просила Верховну Раду зняти депутатську недоторканність з Бакуліна, оскільки його підозрюють у привласненні та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Євген Бакулін, з березня 2010 року, ймовірно, брав участь у злочинній організації Віктора Януковича та вчиненні злочинів проти власності та у сфері службової діяльності", - заявив генпрокурор Юрій Луценко, зачитуючи подання на нардепа.

Сьогодні ж Комітет з питань регламенту та організації роботи ВРУ визнав законними подання генпрокурора щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна.