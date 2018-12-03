ГПУ пропонує Бакуліну угоду зі слідством
"Ми пропонуємо йому такий варіант. Якщо він не погодиться, то заочний процес все одно ніхто не відміняв", - сказав журналістам генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє LB.ua.
За його словами, якщо Бакулін погодиться дати важливі свідчення проти злочинного угруповання колишнього президента Віктора Януковича, а також заплатити компенсацію в держбюджет, то така угода стане корисною і йому, і Генпрокуратурі.
Як відомо, ГПУ просила Верховну Раду зняти депутатську недоторканність з Бакуліна, оскільки його підозрюють у привласненні та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що Євген Бакулін, з березня 2010 року, ймовірно, брав участь у злочинній організації Віктора Януковича та вчиненні злочинів проти власності та у сфері службової діяльності", - заявив генпрокурор Юрій Луценко, зачитуючи подання на нардепа.
Сьогодні ж Комітет з питань регламенту та організації роботи ВРУ визнав законними подання генпрокурора щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна.
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