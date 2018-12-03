Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ГПУ пропонує Бакуліну угоду зі слідством

Депутату-втікачу пропонують дати свідчення проти злочинного угруповання колишнього президента Віктора Януковича
Генеральна прокуратура пропонує народному депутату Євгенові Бакуліну (Опозиційний блок) угоду зі слідством.
ГПУ пропонує Бакуліну угоду зі слідством Фото: з соціальних мереж

"Ми пропонуємо йому такий варіант. Якщо він не погодиться, то заочний процес все одно ніхто не відміняв", - сказав  журналістам генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє LB.ua.

За його словами, якщо Бакулін погодиться дати важливі свідчення проти злочинного угруповання колишнього президента Віктора Януковича, а також заплатити компенсацію в держбюджет, то така угода стане корисною і йому, і Генпрокуратурі.

Як відомо, ГПУ просила Верховну Раду зняти депутатську недоторканність з Бакуліна, оскільки його підозрюють у привласненні та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Євген Бакулін, з березня 2010 року, ймовірно, брав участь у злочинній організації Віктора Януковича та вчиненні злочинів проти власності та у сфері службової діяльності", - заявив генпрокурор Юрій Луценко, зачитуючи подання на нардепа.

Сьогодні ж Комітет з питань регламенту та організації роботи ВРУ визнав законними подання генпрокурора щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2018 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.