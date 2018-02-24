ГПУ просить Нідерланди взяти у Саакашвілі зразки голосу

Зразки голосу Саакашвілі може надати тільки в порядку доброї волі

Генеральна прокуратура України направила міжнародно-правове доручення правоохоронним органам Королівства Нідерланди, в якому просить взяти у лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі зразки голосу для розслідування в Україні кримінального провадження.

"Кілька днів тому ми направили в Голландію міжнародно-правове доручення, в рамках якого голландській владі пропонується взяти у Саакашвілі зразки його голосу", – розповів заступник генерального прокурора України Євген Єнін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Єніна, нідерландська сторона буде це робити самостійно, згідно з дорученням.

Відповідаючи на запитання про те, чи означає це, що зразки голосу Саакашвілі може надати тільки в порядку доброї волі, заступник генпрокурора сказав: "Так, безумовно, це його право. А якщо він відмовиться, то це вкотре розвіє міф Саакашвілі про те, що він готовий співпрацювати з правоохоронними органами".

Нагадаємо, що Лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи.

Як відомо, Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Додамо, що в Державній прикордонній службі України заявили, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Адвокати Саакашвілі оскаржать його видворення в Польщу.

Розслідування кримінальних проваджень щодо лідера "Руху нових сил", Міхеіла Саакашвілі, відкритих в Україні, триватиме і після його реадмісії.