Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ГПУ просить Нідерланди взяти у Саакашвілі зразки голосу

Зразки голосу Саакашвілі може надати тільки в порядку доброї волі
Генеральна прокуратура України направила міжнародно-правове доручення правоохоронним органам Королівства Нідерланди, в якому просить взяти у лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі зразки голосу для розслідування в Україні кримінального провадження.
ГПУ просить Нідерланди взяти у Саакашвілі зразки голосу Фото: ukranews.com

"Кілька днів тому ми направили в Голландію міжнародно-правове доручення, в рамках якого голландській владі пропонується взяти у Саакашвілі зразки його голосу", – розповів заступник генерального прокурора України Євген Єнін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Єніна, нідерландська сторона буде це робити самостійно, згідно з дорученням.

Відповідаючи на запитання про те, чи означає це, що зразки голосу Саакашвілі може надати тільки в порядку доброї волі, заступник генпрокурора сказав: "Так, безумовно, це його право. А якщо він відмовиться, то це вкотре розвіє міф Саакашвілі про те, що він готовий співпрацювати з правоохоронними органами".

Нагадаємо, що Лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи.

Як відомо, Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Додамо, що в Державній прикордонній службі України заявили, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Адвокати Саакашвілі оскаржать його видворення в Польщу.

Розслідування кримінальних проваджень щодо лідера "Руху нових сил", Міхеіла Саакашвілі, відкритих в Україні, триватиме і після його реадмісії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2018 14:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.