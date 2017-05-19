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ГПУ просить Раду зняти недоторканність з трьох нардепів

Йдеться про Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового
Генеральна прокуратура України (ГПУ) підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів.
ГПУ просить Раду зняти недоторканність з трьох нардепів Андрій Лозовий. Фото: Еспресо.TV

Про це у п'ятницю, 19 травня, генпрокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

"В ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП та НАБУ до Верховної Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим 1 КК України), Євгена Дейдея (ст. 368 прим 2 КК України) та Андрія Лозового ( ст. 212, 368 прим 2 КК України)", – пише Луценко.

Згідно з вказаними Луценком даними, що Бобова підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Дейдей у незаконному збагаченні, а Лозовий в у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, що в прокуратурі хотіли просити про зняття недоторканності нардепів Супруненка, Костянтиновського та Шуфрича.

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19 05 2017 16:56
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