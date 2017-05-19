ГПУ просить Раду зняти недоторканність з трьох нардепів
Про це у п'ятницю, 19 травня, генпрокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.
"В ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП та НАБУ до Верховної Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим 1 КК України), Євгена Дейдея (ст. 368 прим 2 КК України) та Андрія Лозового ( ст. 212, 368 прим 2 КК України)", – пише Луценко.
Згідно з вказаними Луценком даними, що Бобова підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Дейдей у незаконному збагаченні, а Лозовий в у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків.
Нагадаємо, що в прокуратурі хотіли просити про зняття недоторканності нардепів Супруненка, Костянтиновського та Шуфрича.
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