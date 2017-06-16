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ГПУ просить Росію екстрадувати екс-командира київського "Беркута" Кусюка

На цей момент від Росії відповіді немає
Генеральна прокуратура України просить Росію затримати й екстрадувати колишнього начальника київського полку спецназу "Беркут" Сергія Кусюка.
ГПУ просить Росію екстрадувати екс-командира київського "Беркута" Кусюка Сергій Кусюк. Фото: Дождь

"Направлено клопотання в Російську Федерацію про його затримання і екстрадицію", - повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу "112 Україна".

На цей момент від РФ відповіді немає. При цьому стосовно більшості колишніх "беркутівців" раніше було отримано відмову і інформацію про отримання ними російського громадянства.

Горбатюк також зазначив, що Кусюка повідомлено про підозру в рамках семи кримінальних проваджень, в тому числі і щодо подій 2010 року на виставці "Волинська різанина" в Києві.

Нагадаємо, після перемоги Революції гідності Кусюк утік до Криму. Влітку 2015 року Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в перешкоджанні проведення мітингу і перевищенні службових повноважень. Кусюк неодноразово командував силовими розгонами мирних акцій у Києві. У тому числі він керував розгоном учасників мітингу на Майдані Незалежності в Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.

Під час заходів до Дня Росії в Москві місцеві ЗМІ зафіксували, як Кусюк у формі російського спецпризначенця "ОМОН" брав участь у розгоні демонстрантів.

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16 06 2017 17:40
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