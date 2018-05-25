ГПУ просить зняти недоторканність з депутата Дмитра Колесникова, - ДОКУМЕНТ
За версією слідства, Колесніков причетний до відчуження виробничого і лабораторно-побутового корпусу Інституту трубної промисловості імені Осади по вул. Писаржевського, 1а в Дніпрі площею майже 7 тис. кв. м.
Сталося це в період, коли Колесников очолював Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном (існувало в 2010-2012 роках). Про це повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
Фото: Лариса Сарган
Нагадаємо, що в 2010 році після приходу до влади Віктора Януковича Дмитро Колесников зайняв посаду міністра промислової політики в уряді Миколи Азарова. У грудні 2010 року в ході адміністративної реформи міністерство було розпущено, і Колесніков очолив Агентство державного майна.
У грудні 2012 року був звільнений і призначений головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У березні 2014 роки після втечі Януковича з України був звільнений і незабаром став депутатом Верховної Ради, пройшовши за списком "Опозиційного блоку".
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