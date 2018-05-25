ГПУ просить зняти недоторканність з депутата Дмитра Колесникова, - ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 травня вніс подання до Верховної Ради на надання згоди для притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дмитра Колесникова ("Опозиційний блок").

За версією слідства, Колесніков причетний до відчуження виробничого і лабораторно-побутового корпусу Інституту трубної промисловості імені Осади по вул. Писаржевського, 1а в Дніпрі площею майже 7 тис. кв. м.

Сталося це в період, коли Колесников очолював Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном (існувало в 2010-2012 роках). Про це повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.



Фото: Лариса Сарган

Нагадаємо, що в 2010 році після приходу до влади Віктора Януковича Дмитро Колесников зайняв посаду міністра промислової політики в уряді Миколи Азарова. У грудні 2010 року в ході адміністративної реформи міністерство було розпущено, і Колесніков очолив Агентство державного майна.

У грудні 2012 року був звільнений і призначений головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У березні 2014 роки після втечі Януковича з України був звільнений і незабаром став депутатом Верховної Ради, пройшовши за списком "Опозиційного блоку".