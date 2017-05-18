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ГПУ проситиме суд конфіскувати все арештоване майно Януковича

Прокурор відмовився назвати загальну вартість всього арештованого майна
Генеральна прокуратура має намір просити Оболонський районний суд Києва конфіскувати все арештоване майно колишнього президента Віктора Януковича у справі про державну зраду.
ГПУ проситиме суд конфіскувати все арештоване майно Януковича Віктор Янукович. Фото: ukrinform.ua

"Якщо буде обвинувальний вирок – буде (заявлена) конфіскація. Це буде конфіскація всього, що під арештом", – сказав прокурор Руслан Кравченко, повідомляють "Українські новини".

При цьому прокурор відмовився назвати загальну вартість всього арештованого майна, яке прокуратура проситиме конфіскувати.

За словами Кравченка, в справі буде заявлено цивільний позов про відшкодування збитків.

Нагадаємо, що Оболонський райсуд Києва оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні у справі екс-президента Віктора Януковича до 10 години 29 травня.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва відмовився звертатися про міжнародну правову допомогу до мін'юсту Росії та Ростовського обласного суду щодо офіційного відеовключення Віктора Януковича.

Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.

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