ГПУ проведе заочне розслідування у справі екс-начальника київської міліції
Розслідування ведеться у кримінальному провадженні щодо перевищення службових повноважень екс-президентом Віктором Януковичем, екс-главою МВС Віталієм Захарченком, екс-очільником київської міліції Валерієм Коряком та іншими особами при незаконному позбавленні волі Олександра Драбинка, особистого помічника нині покійного митрополита УПЦ МП Володимира Сабодана. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратура.
У цьому провадженні вже повідомлено про підозру Януковичу, Захарченку і Коряку, до суду направлені відповідні клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.
Зазначимо, восени минулого року суд наклав арешт на майно Коряка.
Суд не взяв до уваги аргументи колишньої дружини Коряка про те, що все майно у квартирі належить їй, оскільки вони розлучилися ще до оголошення його у розшук.
Суд не визнав доказом розлучення реєстрацію Коряка у Сімферополі. Натомість, він взяв до уваги аргументи прокуратури про те, що попри ролучення, всі вилучені коштовності і зброя належать саме Коряку, а не його колишній дружині.
Нагадаємо, що 30 листопада, близько 4 ранку, "Беркут" силою розігнав Майдан Незалежності від мітингувальників, що виступали проти непідписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Відзначимо, що Коряк сам заявив про те, що дав наказ розігнати Майдан.
"Наказ задіяти "Беркут" давав я особисто", - сказав він.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків