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ГПУ проведе заочне розслідування у справі екс-начальника київської міліції

Він віддав наказ правоохоронцям силою розігнати активістів 30 листопада на Майдані
Печерський районний суд Києва 11 серпня надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього начальника Головного управління МВС України в місті Києві Валерія Коряка.
ГПУ проведе заочне розслідування у справі екс-начальника київської міліції Валерій Коряк. Фото: mvs.gov.ua

Розслідування ведеться у кримінальному провадженні щодо перевищення службових повноважень екс-президентом Віктором Януковичем, екс-главою МВС Віталієм Захарченком, екс-очільником київської міліції Валерієм Коряком та іншими особами при незаконному позбавленні волі Олександра Драбинка, особистого помічника нині покійного митрополита УПЦ МП Володимира Сабодана. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратура.

У цьому провадженні вже повідомлено про підозру Януковичу, Захарченку і Коряку, до суду направлені відповідні клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Зазначимо, восени минулого року суд наклав арешт на майно Коряка.

Суд не взяв до уваги аргументи колишньої дружини Коряка про те, що все майно у квартирі належить їй, оскільки вони розлучилися ще до оголошення його у розшук.

Суд не визнав доказом розлучення реєстрацію Коряка у Сімферополі. Натомість, він взяв до уваги аргументи прокуратури про те, що попри ролучення, всі вилучені коштовності і зброя належать саме Коряку, а не його колишній дружині.

Нагадаємо, що 30 листопада, близько 4 ранку, "Беркут" силою розігнав Майдан Незалежності від мітингувальників, що виступали проти непідписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Відзначимо, що Коряк сам заявив про те, що дав наказ розігнати Майдан.

"Наказ задіяти "Беркут" давав я особисто", - сказав він.

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