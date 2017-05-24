ГПУ проводить обшуки у справі "Приватбанку", заарештовано 300 об'єктів нерухомості

Обшуки проводяться за місцем проживання колишніх посадових осіб "Приватбанку", які пов'язані з банком і яких нібито надавалися багатомільйонні кредити

ГПУ проводить обшуки у колишніх посадових осіб "Приватбанку".

Обшуки проводяться за місцем проживання колишніх посадових осіб "Приватбанку", які пов'язані з банком і яких нібито надавалися багатомільйонні кредити. Обшуки проводяться згідно з ухвалою суду за місцем проживання колишніх посадових осіб "Приватбанку" за адресами юридичних осіб, пов'язаних з банком, яким надавалися багатомільярдні кредити за рахунок коштів рефінансування Нацбанку, - повідомляє прес-служба ГПУ.

"У ході обшуків вже встановлено, що в більшості випадків за юридичними адресами зазначених, так званих, суб'єктів господарювання відсутні як самі юридичні особи, так і будь-які ознаки здійснення господарської діяльності", - сказано в повідомленні ГПУ.

Також повідомляється, що в ході розслідування суд уже заарештував більше 300 об'єктів нерухомості по всій країні, арешти тривають.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває та перебуває на контролі керівництва Генеральної прокуратури України.

Головне слідче управлінням Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення колишніми посадовими особами "Приватбанку" розкрадань грошових коштів в особливо великих розмірах. У ГПУ заявляють, що з матеріалів виробництва вбачається, що колишнє керівництво банку з 2008 по 2016 рік, незважаючи на законодавчу заборону про проведення операцій з пов'язаними з банком особами, після отримання від НБУ рефінансування, у тому числі за рахунок цих коштів, надали кредити на загальну суму близько 267 млрд грн.

За даними ГПУ, в результаті цих дій, колишні посадовці "Приватбанку", зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства, надавали кредитні кошти на заздалегідь невигідних економічних умовах юридичним особам, у яких були ознаки фіктивності, і за рахунок рефінансування, внаслідок чого держава, щоб уникнути дестабілізації фінансового ринку був змушений націоналізувати банк і докапіталізувати банк на суму 116 млрд грн, що призвело до тяжких наслідків інтересам держави.

Нагадаємо, під час націоналізації ПриватБанку борги фінустанови перед утримувачами єврооблігацій були конвертовані в капітал банку.

18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".