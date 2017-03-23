ГПУ розглядає дві версії вбивства Вороненкова
Згідно з першою, його вбили за свідчення у справі про державну зраду Віктора Януковича, згідно з другою - за його роботу в наркоконтролі РФ.
Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що в середині "нульових" Вороненков працював у наркоконтролі РФ і займався, зокрема, гучною справою про фірму "Три кити". В основі справи була контрабанда італійських меблів у 1999-2000 роках товариством з обмеженою відповідальністю "Ліга Марс" для реалізації меблевими центрами "Гранд" і "Три кити".
"Під час своєї діяльності вони [підрозділ Вороненкова] з'ясували, що контрабанда меблів, яка йшла в магазин "Три кити" - це тільки частина величезної контрабанди Федеральної служби безпеки РФ. За підсумками цього розслідування були звільнені декілька десятків генералів ФСБ, у тому числі людина, яка потім працювала в службі безпеки "Роснефти", що її очолює Сєчін, дуже наближений до президента Російської Федерації", - повідомив на брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко.
Розслідуванням убивства займається прокуратура Києва.
Також Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що людина, яка вбила екс-депутата Дениса Вороненкова, мала при собі українські документи.
"Його документи проходять перевірку, слідство встановить, хто він є. Документи були при ньому", - сказав він.
На питання, чи це громадянин України, Луценко відповів: "За документами так, але зараз ми перевіряємо, чи ці документи були справжніми. Я рідко зустрічав кілера, який при собі брав службове посвідчення. Цей взяв", - сказав Луценко.
"Тому і кажу про ймовірність нової "візитки Яроша", яка була на місці. Тому я поки не поспішаю. Поки не проведемо остаточну перевірку цієї людини – він є громадянин України. Як тільки дізнаємось, хто він є, це буде повідомлено громадськості", - додав генпрокурор.
"До того часу будь-які папірці в його кишені вважаю підставою для перевірки", - додав Луценко.
Нагадаємо, що сьогодні, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Зазначимо, Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію у вбивстві колишнього депутата Держдуми, громадянина України Дениса Вороненкова.
Президент України Петро Порошенко провів нараду з силовиками щодо вбивства Дениса Вороненкова, де зазначив, що вбивство Вороненкова – теракт з боку Росії.
Раніше, Вороненков дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про державну зраду Віктора Януковича.
Через кілька днів після цього російська газета "Коммерсантъ" написала, що другим депутатом був комуніст Денис Вороненков, який переїхав в Україну.
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