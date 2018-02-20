Підозрюваного у вбивстві міліціонерів на Майдані не посадять, - ГПУ
"Є закон, прийнятий 21 лютого 2014 року, який фактично говорить, що люди вбивали, але ми їх звільняємо від кримінальної відповідальності... Якби не втік [підозрюваний], то ми направляли б до суду [прохання], оскільки звільняється від відповідальності тільки судом", - повідомив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, інформують Українські Новини.
Горбатюк відмовився назвати ім'я підозрюваного, але зазначив, що він не є відомим активістом чи членом будь-яких праворадикальних організацій.
За його словами, підозрюваний убив двох міліціонерів, коли вони не становили жодної загрози йому чи іншим учасникам протесту. Зараз підозрюваного оголошено в розшук.
Про те, що одному з активістів Євромайдану висунуто підозри в убивстві правоохоронців, стало відомо 12 лютого.
Нагадаємо, у грудні 2017-го голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що в розшуку у справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень.
Також у грудні генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що слідства по основним справам Майдану, виконавцям і організаторам завершені на 80%.
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