Підозрюваного у вбивстві міліціонерів на Майдані не посадять, - ГПУ

Суд зобов'язаний звільнити від відповідальності активіста Євромайдану, підозрюваного в убивстві двох і пораненні одного міліціонера.

"Є закон, прийнятий 21 лютого 2014 року, який фактично говорить, що люди вбивали, але ми їх звільняємо від кримінальної відповідальності... Якби не втік [підозрюваний], то ми направляли б до суду [прохання], оскільки звільняється від відповідальності тільки судом", - повідомив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, інформують Українські Новини.

Горбатюк відмовився назвати ім'я підозрюваного, але зазначив, що він не є відомим активістом чи членом будь-яких праворадикальних організацій.

За його словами, підозрюваний убив двох міліціонерів, коли вони не становили жодної загрози йому чи іншим учасникам протесту. Зараз підозрюваного оголошено в розшук.

Про те, що одному з активістів Євромайдану висунуто підозри в убивстві правоохоронців, стало відомо 12 лютого.

Нагадаємо, у грудні 2017-го голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що в розшуку у справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень.

Також у грудні генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що слідства по основним справам Майдану, виконавцям і організаторам завершені на 80%.