ГПУ розслідує факти розкрадання кредиту від Світового банку

Головним виконавцем проекту, на який виділили кошти, було Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ

Генеральна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами розкрадання кредиту Світового банку, виділеного на розвиток української інфраструктури.

В ході розслідування встановлено, що у період 2007 - 2013 років для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури" в декількох областях України (в т.ч. в Івано-Франківській, Чернігівській та Донецькій областях) Світовий банк надаві кредитні кошти під гарантії уряду України. Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 30 січня.

Головним виконавцем проекту було Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Ці грошові кошти спрямовувались безпосередньо виконавцю та повинні були використовуватись для здійснення реконструкції та модернізації об`єктів, які належать комунальним підприємствам що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

В ухвалі зазначено, що з метою отримання неправомірної вигоди та розкрадання коштів Світового банку службові особи ТОВ "Асу-Інтегра", ТОВ "Енерго-плюс", Представництво "Еколог" СП. З.О.О." здійснювали перерахування коштів на рахунки афілійованих транзитних підприємств, на підставі субпідрядних договорів, укладених за значно завищеними цінами, в деяких випадках роботи взагалі не виконувались.

У подальшому безготівкові кошти переводились у готівку за допомогою підприємств з ознаками фіктивності та розподілялись між учасниками злочинного групування.

"Разом з тим, кредитні зобов'язання за зазначеними інвестиційними проектами виконуються за рахунок державного бюджету", - зазначається в ухвалі суду.

Нагадаємо, Світовий банк у жовтні розглядав можливість фінансування проектів поліпшення стану автодоріг, дерегуляції та приватизації.

Зазначимо, у серпні минулого року старший менеджер портфеля проектів Світового банку (СБ) в Україні Клавдія Максименко заявила, що нездатність України освоїти надані їй кошти - глобальна проблема, з якою стикаються всі її основні кредитори.