ГПУ розслідує ганебну співпрацю поліції і тітушок під час побиття ветеранів АТО в Дніпрі, - Луценко

Зараз слідство працює, щоб встановити організатора і джерело фінансування тітушок

Генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.

"Вчора 8 ідентифікованих тітушок, що напали на учасників АТО, були затримані, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", – зазначив Луценко у Facebook.

За його словами, зараз слідство працює, щоб встановити організатора і джерело фінансування тітушок.

Також проводиться розслідування ганебної співпраці працівників Нацполіції з тітушками. За це також будуть відповідати, - підкреслив Луценко.

Нагадаємо, 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.