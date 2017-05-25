ГПУ розслідує передачу урядом Азарова мереж облгазу Фірташа

У серпні 2012 року Кабмін своїм рішенням передав державні газорозподільчі мережі у господарське користування облгазів на безоплатній основі

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо урядового рішення про передачу державних газорозподільчих мереж у господарське відання облгазів та завдання на основі цього збитків державі на суму 930 млн грн.

Про це йдеться в ухвалі Печерського суду від 15 травня.

Як зазначається в документі, у серпні 2012 року Кабінет міністрів своїм рішенням передав державні газорозподільчі мережі у господарське користування облгазів на безоплатній основі. На основі урядової постанови були підписані відповідні договори з облгазами, які діють до сьогодні попри норми закону "Про ринок природного газу", який забороняє користування ГРМ на правах господарського відання, окрім випадків належності такого оператора до суб'єктів господарювання державного сектору економіки, повідомляє "Укрінформ".

"До теперішнього часу не вжито належних заходів щодо визначення суб'єкта держави, відповідального за управління газорозподільними мережами, порядку передачі вказаних газорозподільних мереж у користування на платній основі суб'єктам господарювання, що провадять діяльність з розподілу природного і нафтового газу, визначення плати за користування зазначеними мережами та укладення відповідних договорів, що суперечить вимогам закону України "Про ринок природного газу", - йдеться у документі.

За цих обставин дії окремих посадових осіб Кабінету міністрів України, Міненерговугілля, Міненергорозвитку, Мінфіну, Фонду державного майна України призвели до завдання державі збитків в розмірі 930 млн грн. Досудовим розслідуванням перевіряється можлива причетність службових осіб ПрАТ "Газтек", до вчинення вказаних злочинів.

Як повідомлялося, у період ухвалення цього урядового рішення прем'єр-міністром був Микола Азаров, а міністром енергетики - Юрій Бойко. Олігарх Дмитро Фірташ контролює значну частину обласних і міськгазів в Україні.

Нагадаємо, 19 травня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ зупинив виконання рішення суду про стягнення з "Одеського припортового заводу" (ОПЗ) 193 мільйонів доларів на користь компанії Ostchem Дмитра Фірташа.