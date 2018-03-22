ГПУ: Савченко й Рубан збиралися обстріляти кортеж Порошенка з гвинтівки "Топаз"
Про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив під час засідання Регламентного комітету Верховної Ради, де розглядалося питання про притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, передає "112 Україна".
"2 грудня 2017 року Савченко та Рубан прибули у Хмельницький, випробували зброю на полігоні, де Рубан озвучив план нападу на кортеж президента з використанням великокаліберної гвинтівки "Топаз", яка пробиває легку броню будь-якого автомобіля, яка виробляється виключно у "ДНР".
Пізніше цього ж дня відбулася, зафіксована на відео оперативними службами СБУ, ключова зустріч Савченко, Рубана та вказаних офіцерів ЗСУ. Під відеофіксацію Рубан, а пізніше Савченко, виклали свої плани повалення конституційного ладу через проведення терористичної атаки з мінометів на центр урядового кварталу Києва, вчинення теракту всередині будівлі ВР з використанням отриманої від бойовиків "ДНР" зброї та вибухових матеріалів", – сказав генпрокурор.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.
Нагадаємо, що Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним зняття з неї недоторканності, її затримання і обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту.
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