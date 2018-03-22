ГПУ: Савченко й Рубан збиралися обстріляти кортеж Порошенка з гвинтівки "Топаз"

Позафракційний нардеп Надія Савченко та глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан планували напад на кортеж президента України з використанням великокаліберної гвинтівки.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив під час засідання Регламентного комітету Верховної Ради, де розглядалося питання про притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, передає "112 Україна".

"2 грудня 2017 року Савченко та Рубан прибули у Хмельницький, випробували зброю на полігоні, де Рубан озвучив план нападу на кортеж президента з використанням великокаліберної гвинтівки "Топаз", яка пробиває легку броню будь-якого автомобіля, яка виробляється виключно у "ДНР".

Пізніше цього ж дня відбулася, зафіксована на відео оперативними службами СБУ, ключова зустріч Савченко, Рубана та вказаних офіцерів ЗСУ. Під відеофіксацію Рубан, а пізніше Савченко, виклали свої плани повалення конституційного ладу через проведення терористичної атаки з мінометів на центр урядового кварталу Києва, вчинення теракту всередині будівлі ВР з використанням отриманої від бойовиків "ДНР" зброї та вибухових матеріалів", – сказав генпрокурор.